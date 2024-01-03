В екатеринбургской гимназии № 104 нашлись парни в женских платьях на новогоднем спектакле

В Екатеринбургской гимназии №104 произошел неприятный инцидент, связанный с новогодним спектаклем. Несколько парней, участвующих в постановке, надели женские платья в сцене, где их телепортировал Дед Мороз на танец девочек.

Чтобы быть похожими на девочек, парни переоделись в женские наряды

По сюжету постановки, чтобы быть похожими на девочек, парни переоделись в женские наряды. Ученики рассказали, что номер получился весьма забавным, а зрители весело на него отреагировали.

Некоторые пользователи были возмущены, учитывая то, что ранее гимназию №104 заподозрили в ЛГБТ-пропаганде, связанной со школьниками. Однако мнгие защищают постановку, указывая на общую положительную реакцию аудитории.

Администрация школы, в свою очередь, подчеркнула, что парни в платьях - это часть фрагмента из мюзикла «В джазе только девушки».