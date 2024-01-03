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В екатеринбургской гимназии № 104 нашлись парни в женских платьях на новогоднем спектакле

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В екатеринбургской гимназии № 104 нашлись парни в женских платьях на новогоднем спектакле
В России
Фото: @freepik / freepik.com

В Екатеринбургской гимназии №104 произошел неприятный инцидент, связанный с новогодним спектаклем. Несколько парней, участвующих в постановке, надели женские платья в сцене, где их телепортировал Дед Мороз на танец девочек. 

Чтобы быть похожими на девочек, парни переоделись в женские наряды

По сюжету постановки, чтобы быть похожими на девочек, парни переоделись в женские наряды. Ученики рассказали, что номер получился весьма забавным, а зрители весело на него отреагировали. 

Некоторые пользователи были возмущены, учитывая то, что ранее гимназию №104 заподозрили в ЛГБТ-пропаганде, связанной со школьниками. Однако мнгие защищают постановку, указывая на общую положительную реакцию аудитории. 

Администрация школы, в свою очередь, подчеркнула, что парни в платьях - это часть фрагмента из мюзикла «В джазе только девушки».

Информационное агентство «Informing»

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