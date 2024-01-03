В Екатеринбурге в магазинах не нашли хлеба

URA.Ru в среду сообщает, что во время январских праздников жители Екатеринбурга столкнулись с нехваткой хлеба в магазинах.

Екатеринбурженка сняла на видео пустые полки в магазине «Пятерочка»

Читатели портала сообщили, что такая ситуация наблюдается, например, в сети магазинов «Магнит« на улице Кирова, 33 и в »Кировском». Другие жители города также подтвердили отсутствие хлеба в магазинах Уралмаша. Кроме того, еще одна екатеринбурженка сняла на видео пустые полки в магазине «Пятерочка», расположенном на Павла Шаманова, 28 в Академическом районе. Еще один из жителей города отметил, что обошел несколько магазинов вечером 2 января, но найти хлеба так и не смог.

По словам Владилена Фуфарова, проблема с отсутствием хлеба может быть связана с тем или иным магазином, где неверно рассчитали запасы своей продукции.