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Москвичи нашли большие очереди в центральном детском магазине

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Москвичи нашли большие очереди в центральном детском магазине
В России
Фото: @ pressfoto / freepik.com

2 января торговые центры Москвы были переполнены людьми. Входить в них было практически невозможно, информирует MSK1.RU. 

Многие решили отправиться гулять в центр

После наступления Нового года многие решили отправиться гулять в центр. Центральный детский магазин стал местом с особенно большим скоплением людей. Внутри было очень многолюдно, даже на фуд-корте не было свободных мест. На эскалаторах также передвигаться было невозможно. Везде образовались очереди.

Посетители добавили, что парки развлечений также переполнены. На аттракционах везде наблюдаются долгие очереди, где приходится стоять от получаса и более.

Информационное агентство «Informing»

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