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Найдена связь одиночества с ранней смертью

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Найдена связь одиночества с ранней смертью
Новости науки
Фото: @jcomp / freepik.com

Одиночество представляет собой основной фактор, связанный с повышенной смертностью от всех причин, согласно новому исследованию американских ученых.

Ученые наблюдали за более 9 тыс. граждан в течение 20 лет. В итоге было установлено, что длительное переживание одиночества связано с эмоциональным стрессом, нездоровым поведением, увеличенным риском заболеваний сердечно-сосудистой системы и ранней смертью. 

Эти результаты подчеркивают необходимость разработки программ для улучшения качества жизни лиц разного возраста, страдающих от одиночества.

Информационное агентство «Informing»

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