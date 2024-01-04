Найдена связь одиночества с ранней смертью

Одиночество представляет собой основной фактор, связанный с повышенной смертностью от всех причин, согласно новому исследованию американских ученых.

Ученые наблюдали за более 9 тыс. граждан в течение 20 лет. В итоге было установлено, что длительное переживание одиночества связано с эмоциональным стрессом, нездоровым поведением, увеличенным риском заболеваний сердечно-сосудистой системы и ранней смертью.

Эти результаты подчеркивают необходимость разработки программ для улучшения качества жизни лиц разного возраста, страдающих от одиночества.