Информинг » В России » Военных следователей нашли в торговых центрах Екатеринбург: ищут мигрантов

Военных следователей нашли в торговых центрах Екатеринбург: ищут мигрантов

Image 16+
Военных следователей нашли в торговых центрах Екатеринбург: ищут мигрантов
В России
Фото: freepik.com

По данным E1.ru, в новогодние каникулы в Екатеринбурге продолжаются рейды по мигрантам, в которых участвуют военные следователи, сотрудники миграционной службы, полицейские. Объектами проверок стали рынки, общежития, ТЦ, продуктовые базы, строительные и торговые площадки. 

Военный Следственный Комитет России по Екатеринбургскому гарнизону пояснил, что осуществляются мероприятия по постановке на воинский учет мигрантов, получивших российское гражданство. В результате рейдов было задержано 15 человек. 

Всего с минувшего декабря на воинский учет в городе были поставлены 450 молодых людей. Данная цифра продолжает увеличиваться. 150 молодых людей заключили контракт по прохождению военной службы.

Информационное агентство «Informing»

«Тинькофф» нашел, как можно усложнить жизнь российским пользователям

«Тинькофф» нашел, как можно усложнить жизнь российским пользователям

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Военных следователей нашли в торговых центрах Екатеринбург: ищут мигрантов

Сегодня, 11:43

Москвичи нашли большие очереди в центральном детском магазине

Вчера, 22:33

«Тинькофф» нашел, как можно усложнить жизнь российским пользователям

Вчера, 22:28

В Екатеринбурге в магазинах не нашли хлеба

Вчера, 20:38

В екатеринбургской гимназии № 104 нашлись парни в женских платьях на новогоднем спектакле

Вчера, 19:58

Уральцы нашли застывающие от лютого холода термометры

Вчера, 16:43

Найдены выплаты на детей в 2024 году: как помогают семьям

Вчера, 15:33

Москвичи нашли, что сказать о постоянном закрытии Красной площади

Вчера, 14:18

Житель Вторчермета нашел, как превратить снежные завалы во дворе в ледовый городок

Вчера, 02:18

Нашелся неожиданный прогноз: на Самарскую область надвигаются аномальные морозы и метель

Вчера, 01:08

В 2023 году в Тюменской области нашлись 9 новорожденных детей с шестью пальцами

2-01-2024, 22:18

Жители Москвы нашли огромные очереди на досмотр в аэропорту Шереметьево

2-01-2024, 15:03

Эксперты нашли информацию, как изменится жизнь водителей в наступившем году

2-01-2024, 11:28

Симоньян: Телеканалы нашли способ вырезать Лолиту и Киркорова из программ

1-01-2024, 18:03

Москвичи жалуются, что не могут попасть на Красную площадь 1 января

1-01-2024, 16:48

Россияне нашли приметы на 1 января, по которым можно спрогнозировать, каким будет 2024 год

1-01-2024, 15:13

В Тюменской области нашли шесть новорожденных детей с неопределенным полом

1-01-2024, 00:18

Депутатов с нового года нашли необходимым пересадить на отечественные автомобили

31-12-2023, 22:18

В скорой помощи Екатеринбурга нашли хамским отношение местных жителей

31-12-2023, 16:13

Россияне люто раскритиковали новогодние подарки от «Золотого яблока»

31-12-2023, 14:23

Новости партнеров
2023
ru-RU