Военных следователей нашли в торговых центрах Екатеринбург: ищут мигрантов

По данным E1.ru, в новогодние каникулы в Екатеринбурге продолжаются рейды по мигрантам, в которых участвуют военные следователи, сотрудники миграционной службы, полицейские. Объектами проверок стали рынки, общежития, ТЦ, продуктовые базы, строительные и торговые площадки.

Военный Следственный Комитет России по Екатеринбургскому гарнизону пояснил, что осуществляются мероприятия по постановке на воинский учет мигрантов, получивших российское гражданство. В результате рейдов было задержано 15 человек.

Всего с минувшего декабря на воинский учет в городе были поставлены 450 молодых людей. Данная цифра продолжает увеличиваться. 150 молодых людей заключили контракт по прохождению военной службы.