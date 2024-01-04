Информинг » В России » Жители Чурилово нашли массовое отравление суши из «СушиПиццы74» в новогодние выходные

Жители Чурилово нашли массовое отравление суши из «СушиПиццы74» в новогодние выходные

Image 16+
Жители Чурилово нашли массовое отравление суши из «СушиПиццы74» в новогодние выходные
В России
Фото: @artursafronovvvv / freepik.com

Портал 74.ru информирует, что жители Чурилово сообщили о массовом отравлении после заказа суши в компании «СушиПицца74». Клиенты оформляли заказы в период с 29 по 31 декабря. Вскоре у них появились симптомы, такие как диарея, высокая температура, рвота. Также на утро у многих были «жуткие спазмы в животе». 

Компания  разбирается в ситуации

Врачи уверены, что это кишечная инфекция. Несмотря на жалобы, филиал компании продолжает работать, а компания заявила, что разбирается в ситуации. Жертвы отмечают, что множество людей поделились подобными симптомами после употребления именно блюд от «СушиПицца74». Некоторым уже вернули потраченные деньги.

Информационное агентство «Informing»

«Тинькофф» нашел, как можно усложнить жизнь российским пользователям

«Тинькофф» нашел, как можно усложнить жизнь российским пользователям

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Жители Чурилово нашли массовое отравление суши из «СушиПиццы74» в новогодние выходные

Сегодня, 16:18

Военных следователей нашли в торговых центрах Екатеринбург: ищут мигрантов

Сегодня, 11:43

Москвичи нашли большие очереди в центральном детском магазине

Вчера, 22:33

«Тинькофф» нашел, как можно усложнить жизнь российским пользователям

Вчера, 22:28

В Екатеринбурге в магазинах не нашли хлеба

Вчера, 20:38

В екатеринбургской гимназии № 104 нашлись парни в женских платьях на новогоднем спектакле

Вчера, 19:58

Уральцы нашли застывающие от лютого холода термометры

Вчера, 16:43

Найдены выплаты на детей в 2024 году: как помогают семьям

Вчера, 15:33

Москвичи нашли, что сказать о постоянном закрытии Красной площади

Вчера, 14:18

Житель Вторчермета нашел, как превратить снежные завалы во дворе в ледовый городок

Вчера, 02:18

Нашелся неожиданный прогноз: на Самарскую область надвигаются аномальные морозы и метель

Вчера, 01:08

В 2023 году в Тюменской области нашлись 9 новорожденных детей с шестью пальцами

2-01-2024, 22:18

Жители Москвы нашли огромные очереди на досмотр в аэропорту Шереметьево

2-01-2024, 15:03

Эксперты нашли информацию, как изменится жизнь водителей в наступившем году

2-01-2024, 11:28

Симоньян: Телеканалы нашли способ вырезать Лолиту и Киркорова из программ

1-01-2024, 18:03

Москвичи жалуются, что не могут попасть на Красную площадь 1 января

1-01-2024, 16:48

Россияне нашли приметы на 1 января, по которым можно спрогнозировать, каким будет 2024 год

1-01-2024, 15:13

В Тюменской области нашли шесть новорожденных детей с неопределенным полом

1-01-2024, 00:18

Депутатов с нового года нашли необходимым пересадить на отечественные автомобили

31-12-2023, 22:18

В скорой помощи Екатеринбурга нашли хамским отношение местных жителей

31-12-2023, 16:13

Новости партнеров
2023
ru-RU