Жители Чурилово нашли массовое отравление суши из «СушиПиццы74» в новогодние выходные

Портал 74.ru информирует, что жители Чурилово сообщили о массовом отравлении после заказа суши в компании «СушиПицца74». Клиенты оформляли заказы в период с 29 по 31 декабря. Вскоре у них появились симптомы, такие как диарея, высокая температура, рвота. Также на утро у многих были «жуткие спазмы в животе».

Компания разбирается в ситуации

Врачи уверены, что это кишечная инфекция. Несмотря на жалобы, филиал компании продолжает работать, а компания заявила, что разбирается в ситуации. Жертвы отмечают, что множество людей поделились подобными симптомами после употребления именно блюд от «СушиПицца74». Некоторым уже вернули потраченные деньги.