«Адское местечко!»: Тюменцы нашли места в городе, которые ненавидят, — народный рейтинг

Тюменцы высказали свое мнение о том, какие места в их городе им не нравятся.

В числе наиболее критикуемых объектов оказались развязки и дороги

В числе наиболее критикуемых объектов оказались развязки и дороги, особенно турбокольцо возле ТЦ «Южный» и развязка на Московском тракте. Набережная Туры также вызвала недовольство из-за скользкости и отсутствия уюта, сообщает 72.ru. Цветной бульвар критикуют за отсутствие деревьев и неудобство.

Микрорайоны города, в частности Заречный и Восточка, оказались предметом народного недовольства. Автобусные остановки получили критику за холод и отсутствие урн. Загс вошел в этот список из-за негативного опыта брака. Семечки и шелуха на тротуарах тоже вызвали негодование у тюменцев.