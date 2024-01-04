Информинг » В России » «Адское местечко!»: Тюменцы нашли места в городе, которые ненавидят, — народный рейтинг

«Адское местечко!»: Тюменцы нашли места в городе, которые ненавидят, — народный рейтинг

Image 16+
«Адское местечко!»: Тюменцы нашли места в городе, которые ненавидят, — народный рейтинг
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Тюменцы высказали свое мнение о том, какие места в их городе им не нравятся. 

В числе наиболее критикуемых объектов оказались развязки и дороги

В числе наиболее критикуемых объектов оказались развязки и дороги, особенно турбокольцо возле ТЦ «Южный» и развязка на Московском тракте. Набережная Туры также вызвала недовольство из-за скользкости и отсутствия уюта, сообщает 72.ru. Цветной бульвар критикуют за отсутствие деревьев и неудобство. 

Микрорайоны города, в частности Заречный и Восточка, оказались предметом народного недовольства. Автобусные остановки получили критику за холод и отсутствие урн. Загс вошел в этот список из-за негативного опыта брака. Семечки и шелуха на тротуарах тоже вызвали негодование у тюменцев.

Информационное агентство «Informing»

«Тинькофф» нашел, как можно усложнить жизнь российским пользователям

«Тинькофф» нашел, как можно усложнить жизнь российским пользователям

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Адское местечко!»: Тюменцы нашли места в городе, которые ненавидят, — народный рейтинг

Сегодня, 21:33

Жители Чурилово нашли массовое отравление суши из «СушиПиццы74» в новогодние выходные

Сегодня, 16:18

Военных следователей нашли в торговых центрах Екатеринбург: ищут мигрантов

Сегодня, 11:43

Москвичи нашли большие очереди в центральном детском магазине

Вчера, 22:33

«Тинькофф» нашел, как можно усложнить жизнь российским пользователям

Вчера, 22:28

В Екатеринбурге в магазинах не нашли хлеба

Вчера, 20:38

В екатеринбургской гимназии № 104 нашлись парни в женских платьях на новогоднем спектакле

Вчера, 19:58

Уральцы нашли застывающие от лютого холода термометры

Вчера, 16:43

Найдены выплаты на детей в 2024 году: как помогают семьям

Вчера, 15:33

Москвичи нашли, что сказать о постоянном закрытии Красной площади

Вчера, 14:18

Житель Вторчермета нашел, как превратить снежные завалы во дворе в ледовый городок

Вчера, 02:18

Нашелся неожиданный прогноз: на Самарскую область надвигаются аномальные морозы и метель

Вчера, 01:08

В 2023 году в Тюменской области нашлись 9 новорожденных детей с шестью пальцами

2-01-2024, 22:18

Жители Москвы нашли огромные очереди на досмотр в аэропорту Шереметьево

2-01-2024, 15:03

Эксперты нашли информацию, как изменится жизнь водителей в наступившем году

2-01-2024, 11:28

Симоньян: Телеканалы нашли способ вырезать Лолиту и Киркорова из программ

1-01-2024, 18:03

Москвичи жалуются, что не могут попасть на Красную площадь 1 января

1-01-2024, 16:48

Россияне нашли приметы на 1 января, по которым можно спрогнозировать, каким будет 2024 год

1-01-2024, 15:13

В Тюменской области нашли шесть новорожденных детей с неопределенным полом

1-01-2024, 00:18

Депутатов с нового года нашли необходимым пересадить на отечественные автомобили

31-12-2023, 22:18

Новости партнеров
2023
ru-RU