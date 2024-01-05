Nature: Ученые из Кембриджа нашли связь между цветом волос и долголетием

Специалисты Школы клинической медицины Кембриджского университета провели новое исследование, выявив, что цвет волос влияет на продолжительность жизни человека. Анализ полумиллиона человек показал, что рыжеволосые люди живут дольше, что, вероятно, связано с их генетическими особенностями, защищающими от вирусов и болезней.

Темноволосые более устойчивы к ультрафиолетовому излучению, это может предотвращать рак кожи. Блондины более чутки к внешнему миру, поэтому им рекомендуется быть осторожнее под солнечными лучами, информирует Пятый канал.

Нужно отметить, что длительность жизни зависит не только от цвета волос, но также от наследственности, питания, образа жизни, сна, стресса.