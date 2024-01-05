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Nature: Ученые Стэнфорда нашли способ узнать, какой орган у человека откажет первым

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Nature: Ученые Стэнфорда нашли способ узнать, какой орган у человека откажет первым
Новости науки
Фото: @DCStudio / freepik.com

Ученые из Стэнфордского университета провели эксперимент, используя специфический анализ крови, который выявил органы, стареющие раньше других и подверженные потенциально опасным патологиям. 

Процессы старения протекают более активно

Исследование показало неоднородность процессов старения в организме. В то время как некоторые органы соответствуют средним возрастным показателям, у других процессы старения протекают более активно. 

Ускоренное старение сердца без явных признаков отклонений увеличивает вероятность сердечной недостаточности в 2,5 раза.  После 50 лет частота отклонений возрастает. У каждого пятого человека один из органов стареет быстрее, увеличивая шансы на уход из жизни на 15-50% в течение 10-15 лет.

Информационное агентство «Informing»

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