Nature: Ученые Стэнфорда нашли способ узнать, какой орган у человека откажет первым

Ученые из Стэнфордского университета провели эксперимент, используя специфический анализ крови, который выявил органы, стареющие раньше других и подверженные потенциально опасным патологиям.

Процессы старения протекают более активно

Исследование показало неоднородность процессов старения в организме. В то время как некоторые органы соответствуют средним возрастным показателям, у других процессы старения протекают более активно.

Ускоренное старение сердца без явных признаков отклонений увеличивает вероятность сердечной недостаточности в 2,5 раза. После 50 лет частота отклонений возрастает. У каждого пятого человека один из органов стареет быстрее, увеличивая шансы на уход из жизни на 15-50% в течение 10-15 лет.