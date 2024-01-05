Рождественский сочельник 6 января: как провести правильно и что делать нельзя

Рождественский сочельник – это период строгих ограничений, часто называемый «строгим праздником». Верующие стремятся причаститься в ночь с 6-го на 7-е января, отказываясь от пищи за шесть часов до Причастия. Рождество встречается по традиции тоже в храме, где поставленная свеча символизирует звезду Вифлеема.

Важно, увидев первую звезду, собраться за столом в родительском доме вместе с семьей

Важно присутствовать на богослужении и, увидев первую звезду, собраться за столом в родительском доме вместе с семьей. Традиционно принято угощать странников и бедных перед Рождеством. В этот период также не рекомендуется надевать черную одежду, отправляться в путешествия, убираться в доме, ругаться.