Эксперт Зубаревич: найденная инфляция в РФ в два раза превышает данные Росстата

Инфляция в России, по словам главного научного сотрудника Высшей школы экономики, профессора Натальи Зубаревич, на самом деле превышает официальные данные Росстата примерно в 2-2,5 раза.

В интервью E1.ru она отмечает, что ведомство рассчитывает инфляцию, учитывая стоимость 109 товаров и услуг в 282 городах России, что не учитывает разнообразие потребительских привычек. Реальная инфляция, по ее словам, далека от заявленных 7,5%.

Зубаревич подчеркивает в беседе, что цены на яйца, например, выросли на 46%, стоимость курицы подорожала на 30%, бананы тоже стали дороже на 45%, а помидоры выросли в цене на 44%. Кроме того, теперь за билеты на самолет придется отдать на 28% больше, за проезд в метро — на 16% больше, проживание в отеле тоже подорожало — на 13%. Эти показатели существенно превышают официальную статистику касательно инфляции, заявленной Росстатом всего в 7,5%.