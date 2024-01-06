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Россияне нашли в продаже яйца с уже созревшими цыплятами

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Россияне нашли в продаже яйца с уже созревшими цыплятами
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий / Informing.ru

Подготовка к Новому году сопровождается не только увеличением цен на различные товары, включая куриные яйца, но и неожиданными сюрпризами для некоторых покупателей. 

Сообщения в социальных сетях о яйцах с странными дефектами, такими как серые точки на скорлупе или белке после варки, вызвали беспокойство среди людей. Особенно внушительным случаем стала история одной женщины, обнаружившей зарождение новой жизни в приобретенном яйце. 

Вместо кулинарного ингредиента начал развиваться цыпленок, который ожидал скорого вылупления.

Информационное агентство «Informing»

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