Россияне нашли в продаже яйца с уже созревшими цыплятами

Подготовка к Новому году сопровождается не только увеличением цен на различные товары, включая куриные яйца, но и неожиданными сюрпризами для некоторых покупателей.

Сообщения в социальных сетях о яйцах с странными дефектами, такими как серые точки на скорлупе или белке после варки, вызвали беспокойство среди людей. Особенно внушительным случаем стала история одной женщины, обнаружившей зарождение новой жизни в приобретенном яйце.

Вместо кулинарного ингредиента начал развиваться цыпленок, который ожидал скорого вылупления.