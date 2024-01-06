Эксперты нашли способ, как россиянам не попасться на удочку мошенников в праздники

Эксперты предупреждают россиян о новых мошеннических схемах в интернете. Среди них — фальшивые QR-коды, которые злоумышленники используют для получения денег от ничего не подозревающих пользователей. Также отмечают риск использования Telegram-ботов, которые могут красть персональные данные и угрожать безопасности покупок.

Новая форма шантажа включает угрозы разослать интимные материалы с требованием оплаты в биткоинах. Предупреждается о фальшивых благотворительных сайтах, собирающих пожертвования от верующих. Помимо того, в праздничный период следует быть особенно бдительными при онлайн-покупках, избегать подозрительных ресурсов для предотвращения утечек персональной информации.