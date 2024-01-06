В Екатеринбурге нашли объявление о поисках пропавшей 31-летней Елены Пьянковой

В Екатеринбурге начались поиски 31-летней девушки. Елена Пьянкова бесследно пропала еще 26 декабря 2023 года.

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» сообщают, что она на вид невысокого роста (примерно 160 см). В тот день была одета в черный пуховик, светло-песочный спортивный костюм. Если у кого-либо есть информация о местонахождении жительницы Екатеринбурга, нужно об этом сообщить по телефонам 112 либо набрать номер 8 (953) 053 04 83.

Заявление о розыске молодой также поступило в полицию. Сотрудники полиции сейчас проводят необходимые мероприятия. Людей с информацией о пропавшей просят обращаться по телефонам 102 или (343) 356-42-09, сообщает URA.Ru.