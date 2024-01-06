В Свердловской области нашлась информация о пропаже 14-летней школьницы

В Новоуральске пропала 14-летняя школьница, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Полиция Новоуральска». Мария Полномочных исчезла 5-го января. Девочка ушла гулять и не вернулась домой.

На момент пропажи ученица была одета в черную куртку, черные джинсы, берцы, зимнюю шапку «Найк». Рост пропавшей девушки около 155 см, она имеет среднее телосложение, яркие рыжие волосы с несколькими прядями розового цвета.

Если у кого-нибудь есть информация о местонахождении школьницы, необходимо обращаться в дежурную часть по номеру: (34370) 4-57-57.