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В Свердловской области нашлась информация о пропаже 14-летней школьницы

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В Свердловской области нашлась информация о пропаже 14-летней школьницы
В России
Источник фото: Полиция Новоуральска / ВКонтакте

В Новоуральске пропала 14-летняя школьница, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Полиция Новоуральска». Мария Полномочных исчезла 5-го января. Девочка ушла гулять и не вернулась домой. 

На момент пропажи ученица была одета в черную куртку, черные джинсы, берцы, зимнюю шапку «Найк». Рост пропавшей девушки около 155 см, она имеет среднее телосложение, яркие рыжие волосы с несколькими прядями розового цвета. 

Если у кого-нибудь есть информация о местонахождении школьницы, необходимо обращаться в дежурную часть по номеру: (34370) 4-57-57.

Информационное агентство «Informing»

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