Тюменцы нашли нужным рассказать о своих зарплатах

Жители Тюменской области поделились информацией о своих доходах. Так:
- Инженер с 70 тыс. рублей в месяц считает, что умение экономить помогает ему с семьей выживать. Работающая на двух работах семейная пара едва сводит концы с концами, приходится экономить на продуктах.
- Работник нефтяной отрасли с 300 тыс. рублей в месяц беспокоится из-за увеличения налога.
- Воспитатель в детском саду с 40 тыс. рублей недоволен переработками.
- Маляр с 70 тыс. рублей говорит о трудной совместной работе и личной жизни.
- Повар в ресторане, который получает от 38 до 40 тыс. рублей высказывает тяжесть труда и низкую зарплату.
- Владелец бизнеса с двумя миллионами рублей в месяц удивляется росту цен.
- Работник в здравоохранении с 70 тыс. рублей подчеркивает важность доплат.
- Учитель с окладом 16 тыс. рублей выражает неудовлетворение от очень низкой зарплаты.