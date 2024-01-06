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Тюменцы нашли нужным рассказать о своих зарплатах

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Тюменцы нашли нужным рассказать о своих зарплатах
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий / Informing.ru

Жители Тюменской области поделились информацией о своих доходах. Так:

  • Инженер с 70 тыс. рублей в месяц считает, что умение экономить помогает ему с семьей выживать. Работающая на двух работах семейная пара едва сводит концы с концами, приходится экономить на продуктах.
  • Работник нефтяной отрасли с 300 тыс. рублей в месяц беспокоится из-за увеличения налога.
  • Воспитатель в детском саду с 40 тыс. рублей недоволен переработками.
  • Маляр с 70 тыс. рублей говорит о трудной совместной работе и личной жизни.
  • Повар в ресторане, который получает от 38 до 40 тыс. рублей высказывает тяжесть труда и низкую зарплату.
  • Владелец бизнеса с двумя миллионами рублей в месяц удивляется росту цен.
  • Работник в здравоохранении с 70 тыс. рублей подчеркивает важность доплат.
  • Учитель с окладом 16 тыс. рублей выражает неудовлетворение от очень низкой зарплаты.

Информационное агентство «Informing»

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