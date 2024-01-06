Биохакер из Америки нашел 5 правил, которые помогут достичь долголетия

Кристиан Ангермайер из Америки, инвестирующий в исследования по замедлению старения, выделил пять ключевых правил для поддержания долгосрочного здоровья и долголетия.

Внимание к сну, социальное взаимодействие для поддержания здоровья головного мозга, ограничение потребления сахара, включение большого количества овощей в рацион, регулярная физическая активность, в том числе ходьба, а таке отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь, являются главными аспектами для достижения долголетия и сохранения качества жизни. Об этом пишет сегодня Чемпионат, ссылаясь на слова биохакера из США.