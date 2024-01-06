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В Сети нашлись фото Samsung Galaxy S24 Ultra со всех сторон

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В Сети нашлись фото Samsung Galaxy S24 Ultra со всех сторон
Новости Hi-Tech
Источник фото: @vecstock

Инсайдер Ice Universe поделился детальным рендером нового Samsung Galaxy S24 Ultra, демонстрируя его со всех сторон. 

Источник сообщает об улучшениях в программной оболочке One UI 6.1

Источник, уже тестирующий новинку, сообщает об улучшениях в программной оболочке One UI 6.1, обещая более высокую плавность, а также стабильность по сравнению с предыдущей версией 6.0. По предварительным данным, новинка будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, 2K-дисплеем с максимальной яркостью 2600 кд/м2, многофункциональной современной камерой, включая главный модуль на 200 Мп, а также модули с оптическим зумом 3x и 5x. Кроме того, гадет получит титановую рамку корпуса.

Информационное агентство «Informing»

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