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Москвичка нашла нужным рассказать, как Новый год отмечают жители в общежитиях

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Москвичка нашла нужным рассказать, как Новый год отмечают жители в общежитиях
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Предновогодний период во многих столичных общежитиях наполняется удивительными костюмами и пылкими праздничными традициями среди студентов. На каждом этаже устраивают веселые вечеринки, наполненные танцами, смехом, позитивной энергией. Несмотря на веселье, такие гулянья могут оставить следы в виде сломанных предметов мебели, вроде кроватей и диванов.

Для студентов Новый год в общежитии связан с окончанием сессии и предвкушением возвращения домой 

Однако наряду с развлечениями, для студентов Новый год в общежитии особенно важен, так как он связан с окончанием сессии и предвкушением возвращения домой. 

Эти события, в целом, придают особое значение этому празднику, делая его незабываемым для каждого студента, утверждает журналист MSK1.RU.

Информационное агентство «Informing»

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