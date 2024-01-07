Москвичка нашла нужным рассказать, как Новый год отмечают жители в общежитиях

Предновогодний период во многих столичных общежитиях наполняется удивительными костюмами и пылкими праздничными традициями среди студентов. На каждом этаже устраивают веселые вечеринки, наполненные танцами, смехом, позитивной энергией. Несмотря на веселье, такие гулянья могут оставить следы в виде сломанных предметов мебели, вроде кроватей и диванов.

Для студентов Новый год в общежитии связан с окончанием сессии и предвкушением возвращения домой

Однако наряду с развлечениями, для студентов Новый год в общежитии особенно важен, так как он связан с окончанием сессии и предвкушением возвращения домой.

Эти события, в целом, придают особое значение этому празднику, делая его незабываемым для каждого студента, утверждает журналист MSK1.RU.