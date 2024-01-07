Ученые нашли, что люди с отрицательным резус-фактором - носители инопланетной ДНК

Не секрет, что 15% мирового населения обладает отрицательным резус-фактором крови. Ученые предполагают, что это следствие эволюции или даже присутствия инопланетной ДНК.

Отсутствие белка D-антигена, характерного для Rh-положительных групп, определяет Rh-отрицательный фактор.

Генетические исследования свидетельствуют о появлении этого фактора примерно 35 000 лет назад. Первые носители могли появиться в Западной Европе.

Существует теория об инопланетном происхождении, учитывая уникальность крови, а также необъяснимые науке физические и психические особенности у людей с отрицательным резус-фактором.