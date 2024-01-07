Найдены приметы на Рождество, чтобы определить, каким будет 2024 год

Сегодня православные отмечают Рождество Христово. Праздник сопровождается множеством традиций и примет. Чтобы привлечь радость в 2024 году, советуют его отмечать в кругу семьи.

Нужно пригласить родных или посетить их

На столе традиционно должно быть 12 блюд, символизирующих апостолов. Зажигание свечей считается благоприятным знаком, а пирог с монетой - предвкушает финансовый достаток. Нужно пригласить родных или посетить их, создавая теплую атмосферу в доме. К тому же, не рекомендуется тяжелый труд и поднимать найденные на земле деньги.

Некоторые приметы также предсказывают погоду: мороз — теплое лето, оттепель — холодная весна. В целом, Рождество 2024 года обещает удачный год с радостными событиями.