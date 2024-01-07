Екатеринбуржцы вновь нашли опустевшие полки магазинов

После новогодних праздников многие магазины в Екатеринбурге не готовы к повышенному спросу. Покупатели жалуются на пустые полки и дефицит товаров. Один из читателей интернет-портала «E1.RU» посетил несколько магазинов, отмечая, что некоторые товары были со скидками.

Покупатели выражают недовольство

В то же время, мясо курицы стало наиболее дефицитным продуктом, хотя первые его поставки появились лишь с начала января. Отмечается отсутствие хлеба в магазинах, особенно в сети супермаркетов «Магнит». Покупатели выражают недовольство быстрым исчезновением товаров из-за довольно высокого спроса.