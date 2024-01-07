В ЗАГСе нашли необычные имена, которые давали детям в Свердловской области в 2023 году

Согласно сведениям E1.ru, в Екатеринбурге наблюдается увеличение числа младенцев с необычными именами, особенно это заметно в случае мальчиков, названных несколько раз Космосом. В 2023 году два новорожденных получили это уникальное имя, и теперь общее число детей с таким именем в регионе достигло шести.

Согласно тренду последних лет, родители предпочитают исторические, мифологические, древнерусские имена. В 2023 году появились младенцы с именами, такими как Аполлон, Моисей, Ратибор, Святозар, Доброслав, Велеслав, Авигея, Любава, Афина, Фотиния, Радослава и Ярославна.

Среди общих трендов - популярность имен Злата, Дарья, София, Константин, Михаил. Утратили популярность Вячеслав, Григорий, Надежда, Валентина, Любовь, Светлана.