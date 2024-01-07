Информинг » В России » В ЗАГСе нашли необычные имена, которые давали детям в Свердловской области в 2023 году

В ЗАГСе нашли необычные имена, которые давали детям в Свердловской области в 2023 году

Image 16+
В ЗАГСе нашли необычные имена, которые давали детям в Свердловской области в 2023 году
В России
Фото: @KamranAydinov / freepik.com

Согласно сведениям E1.ru, в Екатеринбурге наблюдается увеличение числа младенцев с необычными именами, особенно это заметно в случае мальчиков, названных несколько раз Космосом. В 2023 году два новорожденных получили это уникальное имя, и теперь общее число детей с таким именем в регионе достигло шести.

Согласно тренду последних лет, родители предпочитают исторические, мифологические, древнерусские имена. В 2023 году появились младенцы с именами, такими как Аполлон, Моисей, Ратибор, Святозар, Доброслав, Велеслав, Авигея, Любава, Афина, Фотиния, Радослава и Ярославна.

Среди общих трендов - популярность имен Злата, Дарья, София, Константин, Михаил. Утратили популярность Вячеслав, Григорий, Надежда, Валентина, Любовь, Светлана.

Информационное агентство «Informing»

В Свердловской области нашлась информация о пропаже 14-летней школьницы

В Свердловской области нашлась информация о пропаже 14-летней школьницы

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В ЗАГСе нашли необычные имена, которые давали детям в Свердловской области в 2023 году

Сегодня, 13:48

Екатеринбуржцы вновь нашли опустевшие полки магазинов

Сегодня, 13:03

Найдены приметы на Рождество, чтобы определить, каким будет 2024 год

Сегодня, 13:03

Москвичка нашла нужным рассказать, как Новый год отмечают жители в общежитиях

Сегодня, 02:33

Эксперты нашли способ, как россиянам не попасться на удочку мошенников в праздники

Вчера, 17:48

Водители нашли повод отказаться от поездок по трассам в Челябинской области

Вчера, 16:58

Тюменцы нашли нужным рассказать о своих зарплатах

Вчера, 16:28

В Екатеринбурге нашли объявление о поисках пропавшей 31-летней Елены Пьянковой

Вчера, 13:33

В Свердловской области нашлась информация о пропаже 14-летней школьницы

Вчера, 13:28

Жителей Подольска нашли на главной площади с требованием вернуть отопление

Вчера, 12:43

Россияне нашли в продаже яйца с уже созревшими цыплятами

Вчера, 02:58

Эксперт Зубаревич: найденная инфляция в РФ в два раза превышает данные Росстата

Вчера, 00:48

Рождественский сочельник 6 января: как провести правильно и что делать нельзя

5-01-2024, 23:13

«Адское местечко!»: Тюменцы нашли места в городе, которые ненавидят, — народный рейтинг

4-01-2024, 21:33

Жители Чурилово нашли массовое отравление суши из «СушиПиццы74» в новогодние выходные

4-01-2024, 16:18

Военных следователей нашли в торговых центрах Екатеринбург: ищут мигрантов

4-01-2024, 11:43

Москвичи нашли большие очереди в центральном детском магазине

3-01-2024, 22:33

«Тинькофф» нашел, как можно усложнить жизнь российским пользователям

3-01-2024, 22:28

В Екатеринбурге в магазинах не нашли хлеба

3-01-2024, 20:38

В екатеринбургской гимназии № 104 нашлись парни в женских платьях на новогоднем спектакле

3-01-2024, 19:58

Новости партнеров
2023
ru-RU