В Apple нашли нужным выплачивать по $92 владельцам старых iPhone

Apple начала выплату компенсаций пользователям определенных старых моделей iPhone в США в связи с урегулированием группового иска, поданного в 2017 году.

Компания согласилась на мировое соглашение, предоставив компенсации американцам, у которых были iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6 Plus, iPhone SE с установленной iOS 10.2.1 либо поздней версией, iPhone 7, iPhone 7 Plus с iOS 11.2 либо поздней версией до 21 декабря 2017 года.

Денежная компенсация составляет $92,17

Каждый участник имеет право на денежную компенсацию. Она составляет $92,17. Общая сумма компенсаций - от $310 до $500 млн в зависимости от количества участников, а крайний срок подачи заявления — октябрь 2020 года.