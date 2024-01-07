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В Apple нашли нужным выплачивать по $92 владельцам старых iPhone

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В Apple нашли нужным выплачивать по $92 владельцам старых iPhone
Новости Hi-Tech
Фото: @jcomp / freepik.com

Apple начала выплату компенсаций пользователям определенных старых моделей iPhone в США в связи с урегулированием группового иска, поданного в 2017 году. 

Компания согласилась на мировое соглашение, предоставив компенсации американцам, у которых были iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6 Plus, iPhone SE с установленной iOS 10.2.1 либо поздней версией, iPhone 7, iPhone 7 Plus с iOS 11.2 либо поздней версией до 21 декабря 2017 года.

Денежная компенсация составляет $92,17

Каждый участник имеет право на денежную компенсацию. Она составляет $92,17. Общая сумма компенсаций - от $310 до $500 млн в зависимости от количества участников, а крайний срок подачи заявления — октябрь 2020 года.

Информационное агентство «Informing»

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