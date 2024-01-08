Возмущенные екатеринбуржцы нашли возросшие счета за отопление

Читатели портала e1.ru поделились аномально высокими суммами за отопление в декабре, вызванными морозами.

Квадратные метры и местоположение влияют на стоимость

Некоторые отметили увеличение платежей на тысячи рублей по сравнению с обычным расходом. Квадратные метры и местоположение также влияют на стоимость.

Например, за 32 кв. метра один читатель отдал 2800 рублей, в то время как другой заплатил 4500 рублей за 42 кв. метра. Отопление для квартиры в хрущевке в Октябрьском районе обошлось в 9500 рублей. Трехкомнатная квартира с отоплением на 69 кв. метров стоила 8500 рублей, в то время как другой читатель платил 6700 рублей за отопление.

Пользователи также отметили, что, несмотря на возросшие счета за отопление, в морозы батареи работали недостаточно эффективно.