Информинг » В России » Возмущенные екатеринбуржцы нашли возросшие счета за отопление

Возмущенные екатеринбуржцы нашли возросшие счета за отопление

Image 16+
Возмущенные екатеринбуржцы нашли возросшие счета за отопление
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Читатели портала e1.ru поделились аномально высокими суммами за отопление в декабре, вызванными морозами. 

Квадратные метры и местоположение влияют на стоимость

Некоторые отметили увеличение платежей на тысячи рублей по сравнению с обычным расходом. Квадратные метры и местоположение также влияют на стоимость. 

Например, за 32 кв. метра один читатель отдал 2800 рублей, в то время как другой заплатил 4500 рублей за 42 кв. метра. Отопление для квартиры в хрущевке в Октябрьском районе обошлось в 9500 рублей. Трехкомнатная квартира с отоплением на 69 кв. метров стоила 8500 рублей, в то время как другой читатель платил 6700 рублей за отопление. 

Пользователи также отметили, что, несмотря на возросшие счета за отопление, в морозы батареи работали недостаточно эффективно.

Информационное агентство «Informing»

В Свердловской области нашлась информация о пропаже 14-летней школьницы

В Свердловской области нашлась информация о пропаже 14-летней школьницы

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В ЗАГСе нашли необычные имена, которые давали детям в Свердловской области в 2023 году

Вчера, 13:48

Екатеринбуржцы вновь нашли опустевшие полки магазинов

Вчера, 13:03

Найдены приметы на Рождество, чтобы определить, каким будет 2024 год

Вчера, 13:03

Москвичка нашла нужным рассказать, как Новый год отмечают жители в общежитиях

Вчера, 02:33

Эксперты нашли способ, как россиянам не попасться на удочку мошенников в праздники

6-01-2024, 17:48

Водители нашли повод отказаться от поездок по трассам в Челябинской области

6-01-2024, 16:58

Тюменцы нашли нужным рассказать о своих зарплатах

6-01-2024, 16:28

В Екатеринбурге нашли объявление о поисках пропавшей 31-летней Елены Пьянковой

6-01-2024, 13:33

В Свердловской области нашлась информация о пропаже 14-летней школьницы

6-01-2024, 13:28

Жителей Подольска нашли на главной площади с требованием вернуть отопление

6-01-2024, 12:43

Россияне нашли в продаже яйца с уже созревшими цыплятами

6-01-2024, 02:58

Эксперт Зубаревич: найденная инфляция в РФ в два раза превышает данные Росстата

6-01-2024, 00:48

Рождественский сочельник 6 января: как провести правильно и что делать нельзя

5-01-2024, 23:13

«Адское местечко!»: Тюменцы нашли места в городе, которые ненавидят, — народный рейтинг

4-01-2024, 21:33

Жители Чурилово нашли массовое отравление суши из «СушиПиццы74» в новогодние выходные

4-01-2024, 16:18

Военных следователей нашли в торговых центрах Екатеринбург: ищут мигрантов

4-01-2024, 11:43

Москвичи нашли большие очереди в центральном детском магазине

3-01-2024, 22:33

«Тинькофф» нашел, как можно усложнить жизнь российским пользователям

3-01-2024, 22:28

В Екатеринбурге в магазинах не нашли хлеба

3-01-2024, 20:38

В екатеринбургской гимназии № 104 нашлись парни в женских платьях на новогоднем спектакле

3-01-2024, 19:58

Новости партнеров
2023
ru-RU