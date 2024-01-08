На пути к вечной молодости: Наконец-то нашелся способ борьбы со старением

Китайские ученые, сотрудники Shanghai Jiao Tong University, представили миру инновационный метод борьбы со старением человеческого организма с использованием нанотехнологий. Их разработка – это каркасный имплант, способный эффективно доставлять водород в ткани.

Согласно изучениям, процессы старения часто связаны с хроническим воспалением или потерей регенеративных способностей тканей. Имплант, освобождающий водород в ткани, обладает противовоспалительным, омолаживающим воздействием на стареющие клетки.

Продолжаются клинические испытания

Эксперименты на подопытных мышах показали эффективность метода в улучшении состояния костной ткани. Продолжаются клинические испытания для подтверждения безопасности и эффективности метода.