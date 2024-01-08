Миллиардер из Ростовской области Фролов показал свое поместье и коллекцию машин

Миллиардер из Ростовской области Алексей Фролов продемонстрировал свое роскошное поместье в старочеркасском стиле в интервью руководителю рекламного агентства RTA Павлу Гительману.

Резиденция, расположенная на 50 гектарах земли, включает в себя соляной бассейн, роскошные бани, кинотеатр под открытым небом, автомобильную коллекцию, подземный туннель, а также спортивный зал и оружейную комнату. Его коллекция машин включает в себя ретро-автомобили и катера.

Бизнесмен также рассказал о подземном туннеле, соединяющем разные части участка, и гардеробной комнате с биометрическим доступом. Сам Фролов при этом подчеркнул, что инвестиции в землю приносят выгоду, так как ее стоимость постоянно растет.