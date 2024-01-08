Житель Красноярского края нашел в лотерее «Столото» миллион рублей

Сергей Мамонтов из Красноярского края выиграл миллион рублей в лотерее «Столото». Мужчина рассказал, что приобрел счастливый лотерейный билет в мобильном приложении, выбрав числа, подсказанные супругой — это любимые цифры и даты рождения родных.

Уведомление о выигрыше пришло на мобильный телефон Мамонтова. Он поделился своей радостью с дочерью.

Победитель, работающий машинистом буровой установки, признался, что планирует потратить деньги на погашение ипотеки.

«Я считаю, что нет ничего необычного в моей победе. Мне просто повезло», - говорит в беседе с Ngs24.ru житель Красноярского края.