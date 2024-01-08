Сибирячка нашла объяснение тому, что ее дочь отказались госпитализировать в больницу из-за возраста

В Новосибирске женщина пожаловалась на то, что несколько больниц отказались принимать ее 16-летнюю дочь с язвенным колитом из-за возраста. Детские больницы не принимают детей старше 14 лет, а взрослые — младше 18 лет. Дама обратилась в несколько учреждений, но все безрезультатно.

Медучреждения обязаны обеспечить прием пациентов

В региональном Минздраве отметили, что подростки с язвенным колитом в возрасте от 15 до 17 лет 11 месяцев и 29 дней могут быть госпитализированы в несколько медицинских учреждений, в том числе в новосибирскую клиническую больницу. В ведомстве также добавили, что медучреждения обязаны обеспечить прием и госпитализацию подростков в соответствии с маршрутизацией.