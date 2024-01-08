В новом фуд-маркете «Пассажа» в Екатеринбурге нашлись первые рестораны

Недавно открывшийся фуд-маркет «Терминал Е» в центре Екатеринбурга уже стал популярным местом отдыха. За короткое время работы он привлек толпы посетителей.

Фуд-маркет, расположенный на четвертом этаже, наконец-то открыл свои двери в последние дни декабря. «Терминал Е» предоставляет площадку для 13 ресторанов, некоторые из которых уже готовы принимать гостей.

Среди открытых ресторанов в настоящее время можно отметить «Плов и мясо» с восточной кухней, заведение «Blackpink» с корейской кухней, «Гирос» с греческой шаурмой, кафе «Miss Tarte» с десертами и кофе, а также ресторан «LUA» с вьетнамской кухней.

Ожидается, что вскоре к фуд-маркету присоединятся «Тбилисоба» (грузинская кухня) и бар «RightHops».