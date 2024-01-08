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В новом фуд-маркете «Пассажа» в Екатеринбурге нашлись первые рестораны

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В новом фуд-маркете «Пассажа» в Екатеринбурге нашлись первые рестораны
В России
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

Недавно открывшийся фуд-маркет «Терминал Е» в центре Екатеринбурга уже стал популярным местом отдыха. За короткое время работы он привлек толпы посетителей. 

Фуд-маркет, расположенный на четвертом этаже, наконец-то открыл свои двери в последние дни декабря. «Терминал Е» предоставляет площадку для 13 ресторанов, некоторые из которых уже готовы принимать гостей. 

Среди открытых ресторанов в настоящее время можно отметить «Плов и мясо» с восточной кухней, заведение «Blackpink» с корейской кухней, «Гирос» с греческой шаурмой, кафе «Miss Tarte» с десертами и кофе, а также ресторан «LUA» с вьетнамской кухней. 

Ожидается, что вскоре к фуд-маркету присоединятся «Тбилисоба» (грузинская кухня) и бар «RightHops».

Информационное агентство «Informing»

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