Исследователи нашли вредные факторы, которые незаметно губят мозг

Современный образ жизни тесно сопряжен с шестью вредными факторами, воздействующими на головной мозг человека и подрывающими его здоровье. Недостаток сна, первый в списке. Он приводит к ухудшению когнитивных функций и повышает риск депрессии, болезней Альцгеймера.

Нездоровое питание, особенно богатое жирами, сахарами, трансжирами, тоже увеличивает риск нейродегенеративных заболеваний. Избыток сахара затрудняет усвоение белка и других питательных веществ. Стресс снижает объем гиппокампа, ответственного за обучение и память. Информационный мусор подавляет мозг избыточной информацией.

Курение угрожает не только легким, но и клеткам головного мозга, сужая в нем сосуды.