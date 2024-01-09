В Екатеринбурге нашли мертвым мастера, создававшего скульптуры изо льда

По сообщению E1.ru, 5 января 2024 года скончался Андрей Зайцев, основатель фестиваля «Вифлеемская звезда». Скульптор создавал уникальные ледяные скульптуры. Последней его работой стал трехметровый ангел у музыкальной школы.

Зайцев вырезал и устанавливал композиции последние несколько лет. По словам представителей школы, где он и работал, семья умершего скульптора в течение 5-ти лет дарила им ледяного ангела в качестве рождественского подарка, который стоял у входа в учебное заведение.

Андрей скончался в поезде, оставив троих детей. Екатеринбург потерял выдающегося мастера ледяных композиций, а открытие фестиваля «Вифлеемская звезда» проходило без его участия.