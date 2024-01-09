В Перми нашли квартиры с террасой, фитнес залом и стенами из стекла

Жители Перми выставили на продажу свои уникальные квартиры с оранжереями и тренажерными залами. На сайте «Яндекс Недвижимость» были предложены покупателям объекты с разными особенностями. Одно объявление описывает двухуровневую квартиру с террасой и видом на Каму, ее стоимость 15 миллионов рублей. В ней есть пять комнат, общая площадь помещения 174,5 кв. м.

Другое объявление предлагает семикомнатную квартиру за 22 миллиона рублей с оранжереей и стеклянным потолком. Также можно приобрести жилище с личным спортивным залом и многофункциональным тренажером. Цена вопроса - 15,8 миллионов рублей.

Самая роскошная квартира в Перми с дорогим ремонтом сейчас оценивается в 39,5 миллионов рублей.