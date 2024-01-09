В Екатеринбурге из-за ремонта котельной нашли ледяными батареи в трехстах домах

В Екатеринбурге более 300 домов, преимущественно в Чкаловском районе города, остались без отопления из-за ремонтных работ, которые проводят в котельной «Южная».

Жители Шишимской горки получили уведомления от «ЭнергосбыТ Плюс» о снижении параметров горячего теплоснабжения. Компания «Т Плюс» сообщила пользователям, что 324 многоквартирных дома получают тепло и горячую воду со сниженными параметрами из-за временного ремонта оборудования.

Жители высказывают недовольство

Энергетики принимают все необходимые меры для быстрого восстановления теплоснабжения. Однако жители высказывают недовольство из-за сильного холода в квартирах, пишет E1.ru.