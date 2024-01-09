Тысячи опасных частиц нанопластика нашли в каждой бутылке с водой: так ли это

Daily Mail опубликовало недавно данные исследования американских ученых Колумбийского университета, которые свидетельствуют об опасности воды из пластиковых бутылок из-за огромного содержания в ней нанопластика.

240 тыс. частиц нанопластика в каждом литре бутилированной воды

Ученые обнаружили в среднем 240 тыс. частиц нанопластика в каждом литре бутилированной воды. Продавцы воды и других продуктов в такой таре могут пострадать из-за обеспокоенности потребителей и промышленников, разливающих продукцию в ПЭТ-бутылки.

Следует добавить, что российские промышленники пока что выражают сомнения по поводу этого исследования.