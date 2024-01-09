Нижегородские ученые нашли причину быстрого старения жителей Якутии

Ученые из Нижегородского университета, Северо-Восточного федерального университета, а также сотрудники Уфимского федерального исследовательского центра РАН провели новое исследование о влиянии климата на скорость старения жителей Крайнего Севера. Участниками исследования стали жители Якутии.

Якуты биологически старше жителей европейской части РФ на 3 или 4 года

Ученые выяснили, что благодаря долгосрочной адаптации к экстремальным климатическим условиям якуты биологически старше жителей европейской части РФ на 3 или 4 года. Скорость старения измеряли с использованием 8-ми моделей эпигенетических часов, а отклонения исследователи обнаружили в генах, ответственных за метаболизм и адаптацию к холоду.

Добавим, что резульаты изучения могут помочь разработать меры для улучшения качества жизни людей на Крайнем Севере и сохранения их долголетия.