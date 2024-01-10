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Испанские ученые нашли бактерии, защищающие кожу человека от образования угрей

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Испанские ученые нашли бактерии, защищающие кожу человека от образования угрей
Новости науки
Фото: @wirestock / freepik.com

Команда международных ученых представила новый штамм микробов, предназначенных для предотвращения появления прыщей и угрей на коже. Эта терапия базируется на бактерии типа Cutibacterium acnes, которая присутствует зачастую в микрофлоре кожи. 

Бактерии были генетически изменены для создания белка, снижающего активность сальных желез, предотвращая развитие разных кожных высыпаний. Эксперименты проводились на лабораторных мышах, клеточных культурах и коже. Планируется дальнейшее тестирование на добровольцах и разработка новых штаммов бактерий для лечения других кожных заболеваний, в том числе атопического дерматита.

Информационное агентство «Informing»

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