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В Екатеринбурге нашли нужным запретить парковку на обочинах

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В Екатеринбурге нашли нужным запретить парковку на обочинах
В России
Фото: @mike.shots / freepik.com

Мэр Екатеринбурга приказал ограничить парковку на улицах города, сделав вывод после осмотра всех дорог. Алексей Орлов выразил обеспокоенность множеством припаркованных машин вдоль дороги, мешающих снегоуборке и приводящих к неубранным дорогам. 

Глава города подчеркнул проблему на ул. Технической, где отсутствует знак, запрещающий стоянку. Мэр также предложил внести изменения в схему дорожного движения, запретив парковку на узких улицах. 

Машину может забрать эвакуатор

В пятницу же планируется составить список участков, где стоянка будет запрещена. В конце Орлов призвал владельцев машин нести ответственность за свои автомобили, поскольку брошенную в ненадлежащем месте машину может забрать эвакуатор.

Информационное агентство «Informing»

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