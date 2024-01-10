В Екатеринбурге нашли нужным запретить парковку на обочинах

Мэр Екатеринбурга приказал ограничить парковку на улицах города, сделав вывод после осмотра всех дорог. Алексей Орлов выразил обеспокоенность множеством припаркованных машин вдоль дороги, мешающих снегоуборке и приводящих к неубранным дорогам.

Глава города подчеркнул проблему на ул. Технической, где отсутствует знак, запрещающий стоянку. Мэр также предложил внести изменения в схему дорожного движения, запретив парковку на узких улицах.

Машину может забрать эвакуатор

В пятницу же планируется составить список участков, где стоянка будет запрещена. В конце Орлов призвал владельцев машин нести ответственность за свои автомобили, поскольку брошенную в ненадлежащем месте машину может забрать эвакуатор.