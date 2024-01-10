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Екатеринбуржец подал в суд на мэрию, которая отдала его дом под снос

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Екатеринбуржец подал в суд на мэрию, которая отдала его дом под снос
В России
Фото: @MiamiAccidentLawyer/ pixabay.com

Один из собственников квартиры в доме на ул. Данилы Зверева, 20 в Екатеринбурге решил подать в суд на администрацию города, утверждая, что признание данного здания аварийным было ошибочным. Мужчина считает, что дом в полном порядке. Более того, он уверен, что экспертиза это подтвердит.

Судья решила провести экспертизу здания

Екатеринбуржец выразил беспокойство по поводу выселения, утверждая, что не сможет купить жилье на Эльмаше только с меньшей площадью. В итоге мужчина подал иск в суд, пишет E1.RU. На последнем заседании судья решила провести экспертизу здания, чтобы уточнить его состояние. 

Мнения об исправности дома расходятся. По данным оценки 1999 года, дом изношен на 23%, но власти утверждают, что его состояние ухудшилось к 2022 году. Фонд капремонта сообщил, что с 2014 года там не проводились работы.

Информационное агентство «Informing»

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