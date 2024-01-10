Мошенники нашли способ ИИ аудиосообщениями вымогать деньги у жителей России

Появление нового вида мошенничества с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в России представляет серьезную угрозу для многих пользователей. Преступники, заполучив доступ к аккаунтам в Телеграм или WhatsApp, используют голосовые сообщения, созданные при помощи искусственного интеллекта, чтобы убедить жертву перевести им деньги.

Стоит быть предельно осторожными

Эта схема считается сложной. Она объединяет несколько факторов идентификации жертвы, включая голос, аккаунт, банковскую карту. Эксперты рекомендуют быть предельно осторожными, перепроверять просьбы и, например, перезванивать владельцу аккаунта по телефону, чтобы подтвердить подлинность полученного запроса перед совершением любых денежных переводов.