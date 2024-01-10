Министр Фальков нашел нужным назвать три главных достижения российской науки

Россия в минувшем году, столкнувшись с изменениями в геополитической обстановке и введением антироссийских санкций, начала активно разрабатывать свои собственные научные технологии.

Министр науки и образования Валерий Фальков выделил три самых важных достижения

Ученые из Института ядерной физики Будкера создали мощный высокочастотный усилитель, завозившийся когда-то из-за рубежа. Молодой исследователь Максим Никитин представил новый механизм хранения информации в ДНК. Кроме того, сотрудники Института биомедицинской химии разработали инновационный детектор рака на основе нанопроводного биосенсора, предоставляющего быстрый метод диагностики.