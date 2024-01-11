Главную пешеходную улицу Челябинска нашли заваленной сугробами

По данным URA.Ru, в Челябинске 11 января 2024 года началась уборка снега на пешеходной ул. Кирова. Несмотря на предыдущее заявление мэрии о полной расчистке этой улицы, появились кучи снега вдоль тротуара.

«Сугробы с собранными кучами снега заполонили пешеходную улицу Кирова. Последние появились уже в ходе уборки снега», — пишет источник.

Издание «74.ру» ранее сообщало о больших сугробах на Кировке, что было опровергнуто властями. Однако после выездной проверки издание получило извинения от мэрии, которая признала дезинформацию со стороны сотрудников МБУ «Эвис».