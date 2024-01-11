Информинг » В России » Главную пешеходную улицу Челябинска нашли заваленной сугробами

Главную пешеходную улицу Челябинска нашли заваленной сугробами

Image 16+
Главную пешеходную улицу Челябинска нашли заваленной сугробами
В России
Фото: @Ansarrio / freepik.com

По данным URA.Ru, в Челябинске 11 января 2024 года началась уборка снега на пешеходной ул. Кирова. Несмотря на предыдущее заявление мэрии о полной расчистке этой улицы, появились кучи снега вдоль тротуара.

«Сугробы с собранными кучами снега заполонили пешеходную улицу Кирова. Последние появились уже в ходе уборки снега», — пишет источник.

Издание «74.ру» ранее сообщало о больших сугробах на Кировке, что было опровергнуто властями. Однако после выездной проверки издание получило извинения от мэрии, которая признала дезинформацию со стороны сотрудников МБУ «Эвис».

Информационное агентство «Informing»

В Перми нашли квартиры с террасой, фитнес залом и стенами из стекла

В Перми нашли квартиры с террасой, фитнес залом и стенами из стекла

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Мошенники нашли способ ИИ аудиосообщениями вымогать деньги у жителей России

Вчера, 15:23

В Екатеринбурге нашли нужным запретить парковку на обочинах

Вчера, 12:23

Екатеринбуржец подал в суд на мэрию, которая отдала его дом под снос

Вчера, 11:53

В Екатеринбурге из-за ремонта котельной нашли ледяными батареи в трехстах домах

9-01-2024, 19:08

Жители Подмосковья нашли предупреждение о транспортном коллапсе

9-01-2024, 16:48

На Свердловскую область надвигаются аномальные морозы: нашлось экстренное предупреждение

9-01-2024, 16:03

Врачи нашли доказательства, что екатеринбуржцы требуют больничный даже без симптомов

9-01-2024, 15:38

В Перми нашли квартиры с террасой, фитнес залом и стенами из стекла

9-01-2024, 14:48

В Екатеринбурге нашли мертвым мастера, создававшего скульптуры изо льда

9-01-2024, 12:03

В новом фуд-маркете «Пассажа» в Екатеринбурге нашлись первые рестораны

8-01-2024, 15:58

Миллиардер из Ростовской области Фролов показал свое поместье и коллекцию машин

8-01-2024, 12:53

Сибирячка нашла объяснение тому, что ее дочь отказались госпитализировать в больницу из-за возраста

8-01-2024, 12:03

Житель Красноярского края нашел в лотерее «Столото» миллион рублей

8-01-2024, 11:38

Возмущенные екатеринбуржцы нашли возросшие счета за отопление

8-01-2024, 04:18

В ЗАГСе нашли необычные имена, которые давали детям в Свердловской области в 2023 году

7-01-2024, 13:48

Екатеринбуржцы вновь нашли опустевшие полки магазинов

7-01-2024, 13:03

Найдены приметы на Рождество, чтобы определить, каким будет 2024 год

7-01-2024, 13:03

Москвичка нашла нужным рассказать, как Новый год отмечают жители в общежитиях

7-01-2024, 02:33

Эксперты нашли способ, как россиянам не попасться на удочку мошенников в праздники

6-01-2024, 17:48

Водители нашли повод отказаться от поездок по трассам в Челябинской области

6-01-2024, 16:58

Новости партнеров
2023
ru-RU