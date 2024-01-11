Чиновникам порекомендовали не ходить в шубах на встречи с саратовцами

Недавно в правительстве Саратовской области ввели так называемый антимеховой дресс-код для чиновников. Теперь им рекомендовано избегать дорогой кожаной одежды и шуб на публичных мероприятиях, чтобы продемонстрировать скромность и сближение с народом. Вместо этого предпочтение отдается неказистым курткам, утепленным кепкам, вязаным шапкам.

Мех может использоваться лишь как декор, но не как основной элемент. Новый дресс-код был нацелен на подчеркивание сдержанности и простоты чиновников. Введение правила прошло успешно, а чиновники уже демонстрировали его на публичных мероприятиях, пишет Взгляд-инфо.