Мошенники нашли новый уровень: вымогают деньги голосом близкого человека

Преступники генерируют поддельные голосовые обращения владельцев с прикрепленными фото банковских карт

Министерство внутренних дел РФ предупреждает граждан о новой схеме мошенничества с помощью искусственного интеллекта, которая встречается в социальных сетях. Преступники взламывают аккаунты в WhatsApp и Телеграм, генерируют поддельные голосовые обращения владельцев с прикрепленными фото банковских карт. Затем они распространяют эти сообщения, вымогая крупные суммы денег от родственников или знакомых пострадавших.

Важно быть предельно внимательными к подобным запросам, всегда проверять подобные ситуации, сообщать о подозрительной активности в правоохранительные органы.