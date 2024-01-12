В автосервисах Екатеринбурга нашли огромный поток клиентов

В городе Екатеринбурге отмечается резкий рост обращений к сотрудникам автосервисов. Он, по данным региональных СМИ, составил 20–30%.

Основными жалобами клиентов являются поломки генераторов, а также проблемы с запуском двигателей, залитые свечи, утечка масла. Эксперты связывают увеличение числа обращений с сильными морозами.

Отмечается, что проблемы чаще всего возникают у владельцев автомобилей корейского производства. Хотя китайские машины также подвержены выходу из строя, причем это происходит довольно часто и независимо от погодных условий.