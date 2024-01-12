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В автосервисах Екатеринбурга нашли огромный поток клиентов

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В автосервисах Екатеринбурга нашли огромный поток клиентов
В России
Фото: freepik.com

В городе Екатеринбурге отмечается резкий рост обращений к сотрудникам автосервисов. Он, по данным региональных СМИ, составил 20–30%. 

Основными жалобами клиентов являются поломки генераторов, а также проблемы с запуском двигателей, залитые свечи, утечка масла. Эксперты связывают увеличение числа обращений с сильными морозами. 

Отмечается, что проблемы чаще всего возникают у владельцев автомобилей корейского производства. Хотя китайские машины также подвержены выходу из строя, причем это происходит довольно часто и независимо от погодных условий.

Информационное агентство «Informing»

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