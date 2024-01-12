Свердловский замгубернатора Шмыков нашел в магазинах яйца по 70 рублей

Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков произвел осмотр магазинов птицефабрики «Свердловская», обнаружив там куриные яйца стоимостью 70 руб. за штуку. Об этом он поделился в своем Телеграм-канале, отметив цену за кг мяса птицы – это 205 рублей.

Напомним: впервые рост цен на яйца был замечен еще в конце ноября минувшего года. Губернатор Евгений Куйвашев тогда обратил внимание на проблему. Шмыков пояснил, что повышение стоимости вызвано проблемами с ветеринарными препаратами, удорожанием комбикорма, ростом транспортных расходов, увеличением зарплат на предприятиях. Заявлено, что эти трудности должны быть решены до января.