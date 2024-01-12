В Еманжелинск из зоны СВО вернулись осужденные за жестокие убийства братья Лукины

Братья Лукины, осужденные за жестокие убийства в Еманжелинске, вернулись из зоны специальной военной операции (СВО) на Украине, после того как им было предоставлено помилование. Преступники, совершившие убийства молодого парня Ильи и случайного водителя, отправились на поле боя для «искупления своей вины».

Суд приговорил их к 20 годам лишения свободы

Первую жертву они зарезали ножом 30 раз в ходе ссоры в местном заведении. Суд вынес приговор обоим братьям, приговорив их к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако помилование позволило Лукиным участвовать в СВО, откуда они вернулись совсем недавно.

Семьи погибших сейчас опасаются возможной мести со стороны освобожденных из колонии преступников.