В Екатеринбурге решили найти телохранителя для первого лица на солидную зарплату

По данным E1.ru, в январе в Екатеринбурге в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий вошли личный телохранитель, травматолог, барбер. Эксперты сервиса «Зарплата.ру» составили ТОП самых высокооплачиваемых предложений на рынке труда:

На первом месте по доходности оказалась вакансия ведущего программиста в крупной строительной компании с заработной платой от 250 тыс. рублей. За вакансией директора по продажам автозапчастей предложено до 200 тыс. рублей. Водитель-экспедитор для Почты РФ может рассчитывать на зарплату от 150 до 170 тыс. рублей. Токарь может получать до 140 тыс. рублей, а барбер — 120 тысяч рублей. Телохранителю предлагается зарплата от 110 тысяч рублей, но требуется опыт работы не менее 3-х лет.