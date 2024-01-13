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Выяснилось, что екатеринбуржцы думают о нападении водителя маршрутки на девочку

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Выяснилось, что екатеринбуржцы думают о нападении водителя маршрутки на девочку
В России
Фото: @serhii_bobyk / freepik.com

В отношении инцидента в Нижнем Тагиле, где водитель маршрутки напал на несовершеннолетнюю девочку и выкинул ее из транспорта, читатели высказывают различные мнения. Одни считают, что девочка могла спровоцировать водителя, оскорбив его, и что подростки в наше время стали наглее. 

Должен уметь управлять своими эмоциями

Другие полагают, что никакие действия со стороны пассажирки не оправдывают применения силы со стороны водителя, и что работник общественного транспорта должен уметь управлять своими эмоциями. 

В обсуждении жителями города также поднимается вопрос о безопасности в общественном транспорте и поведении водителей.

Информационное агентство «Informing»

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