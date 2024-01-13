Grist: Бутилированная вода хранит в 100 раз больше пластика, чем ранее считалось

Согласно свежему исследованию ученых Колумбийского университета и университета Рутгерса, проблема микропластика в бутилированной воде оказалась гораздо более серьезной, чем ранее предполагалось. Ученые использовали новый метод обнаружения, выявив на литр воды сотни тысяч нанопластиков размером 50-100 нанометров. Это, к слову, в 10-100 раз превышает предыдущие оценки.

Нанопластик может проникнуть в кровоток

Оказалось, что большинство нанопластиков состоят из полистирола и полиамида, несмотря на то, что бутылки изготовлены из ПЭТ. Это указывает на загрязнение в процессе наполнения и очистки. Нанопластик, кстати, может проникнуть в кровоток, повышая потенциальные риски для здоровья человека.